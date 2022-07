Księżna Charlene na spotkaniu z papieżem. Czarny welon, różaniec, ale wszyscy patrzą na jej suknię

W ciągu ostatniego roku wiele się mówiło na temat zdrowia księżnej Monako. Nazywana przez media "najsmutniejszą księżną świata" Charlene Grimaldi od połowy listopada przebywała w zamkniętym ośrodku w związku z - jak określił to jej mąż, książę Albert - "fizycznym i psychicznym" wyczerpaniem. Wcześniej przez wiele tygodni była w Republice Południowej Afryki, gdzie złapała infekcję i miała przejść szereg operacji. Jednak w zagranicznej prasie aż huczało od plotek o kryzysie w jej małżeństwie. Do mediów docierały doniesienia, według których księżna Monako miała dość niewierności męża i to właśnie przez księcia Alberta przeszła załamanie psychiczne. Spekulacje nieco ucichły po tym, jak księżna Charlene wróciła do pałacu i zaczęła pokazywać się publicznie z rodziną. Wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia księżnej Monako ponownie się pogorszył. Pałac monakijski wydal oświadczenie, komentując problemy żony księcia Alberta. Co się stało? Księżna Monako znów jest chora! "Księżniczka Charlene będzie przebywała w kilkudniowej izolacji" Niedawno księżna Monako po raz pierwszy udzieliła wywiadu i opowiedziała o swoim stanie zdrowia . Na łamach magazynu "Monaco-Matin" przyznała, że przeszła "długą, trudną i bardzo bolesną droge". Była reprezentantka Republiki Południowej Afryki na letnich igrzyskach olimpijskich odniosła się także do plotek na temat kryzysu w jej małżeństwie. W sobotę, 4 czerwca serwis "People" poinformował o kolejnych problemach zdrowotnych "najsmutniejszej księżnej świata". Dziennikarze zdradzili, że zachorowała na COVID-19. W odpowiedzi na doniesienia monakijski pałac potwierdził, że "prezentująca pewne objawy księżna, przeszła pozytywnie test przesiewowy" . Zobacz także: "Najsmutniejsza księżna świata"...