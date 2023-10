Finał poszukiwań 27-letniej Polki okazał się tragiczny. Ciało Anastazji odnaleziono na greckiej wyspie Kos, a okoliczności tego zdarzenia są dramatyczne. W sprawie został już zatrzymany 32-letni obywatel Bangladeszu, w mieszkaniu którego odnaleziono DNA poszukiwanej Polki. W tej sprawia głos zabrał już Krzysztof Rutkowski, a teraz mocny i ważny wpis zamieściła Paulina Młynarska.

27-letnia Anastazja zaginęła 13 czerwca na wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli razem ze swoim partnerem. Po tym, jak wybrała się na drinka poinformowała partnera, że znajomy podwiezie ją na umówione miejsce, skąd jej chłopak miałby ją odebrać. Anastazja wysłała lokalizację partnerowi, który zjawił się na miejscu, ale ona sama nigdy tam nie dotarła. Kilka dni później portal protothema.gr poinformował o odnalezieniu zwłok młodej kobiety, które miały leżeć w worku pod drzewem. Ostatecznie sprawę odnalezienia zwłok potwierdziła policja.

W mediach społecznościowych po tej tragicznej informacji zawrzało i niestety obok komentarzy ze słowami współczucia pojawiło się też mnóstwo hejtu, a niektórzy, co wydaje się szokujące, wprost piszą o winie młodej kobiety. W tej sprawie głos zabrała Paulina Młynarska.

- Na wyspie Kos stała się tragedia. Młoda kobieta z Polski straciła życie, wcześniej prawdopodobnie została zgwałcona. Ale na polskich grupach, które niby miały pomagać w poszukiwaniach, cierpienie i śmierć tej dziewczyny i jej rodziny to kolejna okazja żeby sobie urządzić festiwal nienawiści. Do kobiety, za to, że wyszła z domu, że piła alkohol w wolny wieczór, że po prostu sama ściągnęła na siebie swój los. I do wszystkich osób uchodźczych i imigranckich żyjących w Grecji i w Europie, bo media grzeją jak dzikie narodowością domniemanych sprawców. Grzeją, bo liczą na rasistowskie wzmożenie.