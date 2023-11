Joanna Kuberska kilka dni temu poinformowała, że odchodzi z „M jak miłość”. Aktorka zakończyła już zdjęcia do serialu, ale nie zdradziła w jaki sposób grana przez nią Julka zniknie z „M jak miłość”.

Reklama

Po ponad trzech latach pracy, podjęłam decyzję o odejściu z serialu. Chcę bardzo podziękować całej ekipie. Aktorom, reżyserom, operatorom, pionom charakteryzacji i kostiumów. Ale przede wszystkim Wam, drodzy widzowie, bez których żaden Aktor nie istnieje. - napisała na Instagramie.

Jedno jest pewne - Paweł bardzo to przeżyje. Co prawda serialowa para miała swoje wzloty i upadki, ale ostatecznie planowali wspólną przyszłość. Kto pocieszy Pawła?

Jak Paweł zniesie rozstanie z Julką?

Po zniknięciu Julki, Zduński będzie w kiepskiej formie. To już kolejny związek, który nie wyszedł i zostawiała go następna partnerka. Magda, widząc w jak złym stanie jest Paweł, zacznie go pocieszać i to ona okaże mu najwięcej wsparcia w tym trudnym czasie.

Jak podaje se.pl Julkę po raz ostatni zobaczymy w „M jak miłość” w 1488 odcinku, który zostanie wyemitowany na początku 2020 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy scenarzyści zdecydują się uśmiercić tę postać czy wyjedzie, jak działo się w przypadku Kacpra Kuszewskiego, Joanny Koroniewskiej czy Olgi Frycz. Pod pożegnalnym postem komentarz napisała Anna Mucha i zdradziła, że to jej postać pocieszy Pawła:

No bardzo szkoda, będziemy tęsknić ! I pocieszać Pawła, Olka i kogo tam jeszcze opuściłaś. Trzymam kciuki ! buziaki"

Joanna Kuberska zdecydowała się na odpowiedź i napisała:

Buziaki Aniu! Do zobaczenia na szlaku! Olkiem z tego co wiem, jeszcze ma się kto zaopiekować, ale Pawła zawsze możesz pocieszyć. Julka była wyjątkowo wierna, wiec tylko jedno serce zostało porzucone.

Jak podkreśla aktorka jej decyzja jest ostateczna i teraz ma okazję skupić się na kolejnych projektach. Kibicujemy!