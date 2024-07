1 z 10

24 grudnia to wyjątkowy dzień. Ne tylko Wigilia, ale również popularne imieniny Adama i Ewy. W polskim show-biznesie wiele pań ma dwa powody do świętowania. Specjalnie dla Was zebraliśmy najsłynniejsze polskie Ewy. Zobaczcie, kto oprócz Ewy Chodakowskiej, Ewy Farnej i Ewy Wachowicz ma podwójny powód do radości.

Zobacz: O finanse Ewy Farnej nadal dbają rodzice! "Tylko im może zaufać"