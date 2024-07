Kate Moss wróciła do dawnych nawyków... niestety nie do dawnej formy. Ostatnie miesiące to pasmo porażek związanych ze zdjęciami modelki... po pijaku.

Reklama

To już kolejna fotologaleria z pijaną Kate w roli głównej. Ale dopiero teraz pokazała wszystko! Zawiana Kate nie zważała na to, że okazała fotografom majtki i paskudny cellulit.

Przypomnijmy, że zaledwie paręnaście dni temu Kate brała jeszcze udział w pokazie Louis Vuitton. Czy z takim ciałem powina sobie darować?

OBEJRZYJCIE NASZĄ GALERIĘ!

Reklama

pijavka