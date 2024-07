Panny młode w tym sezonie mogą czuć się w pełni dopieszczone. Intimissimi proponuje kolekcję idealnie dopasowaną do ślubnej atmosfery. Śnieżna biel, romantyczne fasony i zmysłowy klimat z pewnością sprawią, że poczujesz się kobieco i wyjątkowo, a czysty, haftowany jedwab pozwoli na poczucie komfortu i wyrafinowanej elegancji.



W kolekcji swoje typy znajdzie każda kobieta: usztywniony stanik bez ramiączek z piękną maleńką perłą, do tego dopasowane, podwyższone w talii majtki. Dla tradycjonalistek klasyczne modele z koronkowym wykończeniem oraz zabawną falbanką na tylnej części majtek. Dla ceniących ekskluzywne dodatki zestaw przyozdobiony maleńkim diamentem – doda uroku i szczypty luksusu.



Kolekcja ślubna to także pasy do pończoch, muśnięte delikatnym odcieniem niebieskości „na szczęście”, a także miękkie, powłóczyste halki na romantyczną noc poślubną.

Reklama

Kolekcję w kampanii Intimissimi prezentuje nowa modelka marki Intimissimi – Tatiana Mityushina.

Reklama

Zapraszamy do naszej galerii >>>