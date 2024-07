23 sierpnia znakomity polski fotograf Tomasz Gudzowaty poślubił śliczną Melody - modelkę i Miss Dominikany. Ceremonia odbyła się w wyjątkowym miejscu, bowiem zakochani pobrali się w kopalni soli w Wieliczce ponad 100 metrów pod ziemią. Para odwiedziła też studio DDTVN, gdzie opowiedziała o tym, jak wygląda ich małżeństwo. Tomasz i Melody od kilku lat razem pracują, ale nie zawsze jest lekko.

Pracujemy po 20-22 godziny. Walczymy o to, żeby Melody mogła spać trzy, cztery godziny, bo to dobrze wpływa na zdjęcia. Dużo jest niezręczności, kłótni. Nie da się odłożyć tego co w pracy. Wiem, że jestem ciężkim partnerem w pracy. Kiedy inni są już zadowoleni i chcą kończyć, ja uważam, że to dopiero świetny początek - tłumaczy fotograf.