Już w najbliższy piątek 22 maja na antenie TVN7 zostanie wyemitowany finał 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". To właśnie wtedy oficjalnie dowiemy się, kto pozostał w małżeństwie, a kto być może zdecydował się na rozwód. Fani, którzy uważnie śledzą profile społecznościowe uczestników dostrzegli, że Wojtek pochwalił się na swoim InstaStory zdjęciem z Agnieszką, na którym obydwoje wyglądają na bardzo szczęśliwych! Zobaczcie!

Reklama

Zobacz także: Ważna zmiana w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Każdy fan musi o tym wiedzieć!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": czy Wojtek i Agnieszka pozostali w małżeństwie? To zdjęcie na to wskazuje!

Przez 13 ostatnich tygodni mogliśmy śledzić losy uczestników 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W tym sezonie niewątpliwie największe zainteresowanie i sympatię fanów wzbudzili Agnieszka i Wojtek! Zdaniem internautów to właśnie oni są pewniakami do pozostania w małżeństwie. Oczywiście czy tak naprawdę będzie dowiemy się dopiero po obejrzeniu wielkiego finału, jednak sygnały, które wysyłają uczestnicy niewątpliwie dają nadzieję, że Agnieszka i Wojtek pozostali w małżeństwie!

Na InstaStory Wojtka pojawiło się zdjęcie, na którym możemy go zobaczyć z Agnieszką właśnie podczas finału eksperymentu. Obydwoje wyglądają na niezwykle szczęśliwych i chyba nie ma wątpliwości, że w tak dobrych humorach raczej nie powinni powiedzieć "nie" swojemu związkowi. Wojtek dodał do swojego postu również odliczanie, więc wygląda na to, że już nie może się doczekać na finałowy odcinek! Czyżby to był już ostateczny dowód, że para jest dalej razem?

Instagram

Co więcej na Instagramie firmy EarlGrey film, która współpracuje przy produkcji programu pojawił się niezwykle wzruszający filmik, na którym możemy zobaczyć krótką, ale niezwykle romantyczną historię związku tej pary, która narodziła się dzięki eksperymentowi! Mamy nadzieję, że ta para pozostała w małżeństwie i właśnie w takich humorach dalej idzie razem przez życie!

Wy też trzymacie kciuki za tę parę? Myślicie, że udało im się pozostać w małżeństwie? My mocno wierzymy, że tak się właśnie stało! Finał eksperymentu już w najbliższy piątek o godzinie 20:00 na antenie TVN7!

Zobacz także

Facebook