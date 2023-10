Czwarta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyła się dwoma udanymi związkami. Oliwia i Łukasz powitali na świecie swojego syna zaledwie kilka dni po emisji finału show. Agnieszka i Wojtek również nadal tworzą zgodne małżeństwo. Dlaczego więc nie udało się Joannie i Adamowi?

Reklama

Wojtek i Agnieszka oglądając show zauważyli, że uczestnikom brakowało przede wszystkim rozmowy i szczerości. A to one często są fundamentami związku. Agnieszka i Wojtek właśnie na rozmowie budowali własną relację, czy podobne praktyki pomogłyby również Adamowi i Joannie? Zobaczcie, co zdradzili nam ich koledzy z programu.

Zobacz także: Czy Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się z pozostałymi uczestnikami w trakcie nagrań?

Czy gdyby Joanna i Adam więcej czasu poświęcili na poznanie siebie, ich losy potoczyłyby się inaczej?

Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zauważyli, że parze zdecydowanie brakowało rozmowy. Oni sami budowali swoją więź na podstawie ciągłych rozmów, które pozwoliły im poznać wzajemne poglądy w różnych sytuacjach, nie tylko tych dobrych.

Instagram