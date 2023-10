Historia Oliwii i Łukasza to gotowy scenariusz na film! Jednak udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" wymagał od nich obojga wielkiej odwagi. W końcu nie dość, że kamery rejestrowały proces ich poznawania się i byli wystawieni na ocenę widzów, to w dodatku nie mieli pojęcia, czego mogą się po sobie spodziewać.

Dziś Łukasz i Oliwia tworzą szczęśliwą rodzinę. Prawie miesiąc temu na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko i spełniają się w rolach rodziców. Piękniejszych skutków decyzji o udziale w show nie mogli sobie wymarzyć. Postanowiliśmy zapytać ich, jakie było ich pierwsze wrażenie w chwili, gdy się tylko ujrzeli. Na zdjęciach ze ślubu wyglądają, jakby znali się wiele lat, jednak czy było tak od pierwszej sekundy?

Oliwia przyznała, że obawiała się relacji z Łukaszem. Co było tego powodem i co robił Łukasz, żeby to się zmieniło?

Oliwia i Łukasz szczerze o swojej pierwszej reakcji na swój widok w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"

