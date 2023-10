Jak wiadomo Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przasnyszu. Ich miłość szczęśliwie trwa do dziś, a para została już nawet rodzicami Franka. Ostatnio mieliśmy przyjemność porozmawiać z małżonkami podczas live na Instagramie. Oliwia i Łukasz uchylili nam rąbka tajemnicy, dotyczącego ich wesela!

Udział w eksperymencie wiązał się z pewnymi przygotowaniami do uroczystości zaślubin, jednak oczywiście nie wyglądało to tak jak w przypadku tradycyjnego wesela, kiedy możemy wszystko zaplanować tak jak chcemy. Jak wiadomo para sama wybierała swoje ślubne kreacje - a jak było w przypadku obrączek? Czy Oliwia i Łukasz mieli wpływ na to, jak one będą wyglądać? A może do ostatniej chwili o tym nie wiedzieli?

Zobaczcie co na ten temat wyjawili nam Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!