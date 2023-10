Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już w trakcie programu dowiedziała się, że dopasowany dla niej mąż chciał związać się z dużo młodszą od niej partnerką. W ankietach zaznaczył, że idealna kobieta powinna mieć do 26 lat, tymczasem Joanna w chwili nagrywania programu miała 32. Czy to ją zniechęciło? Czy Adam już wówczas dał jej odczuć, że m. in. z tego powodu nie jest nią zainteresowany?

Joanna w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak się wówczas czuła i jak odebrała zachowanie Adama. Zdziwicie się!

