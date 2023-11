1 z 6

Maria Sadowska wzięła ślub 17 sierpnia. Gwiazda "The Voice of Poland" wyszła za mąż za Adriana Łabanowskiego, wieloletniego partnera, z wykształcenia fizjoterapeutę. Uroczystość odbyła się w Warszawie. Na weselu nie zabrakło znanych gości, wśród nich m.in. Paulina Smaszcz Kurzajewska, Maria Niklińska czy Magda Boczarska. Największym jednak zaskoczeniem było to, kto poprowadził łódkę, na której Maria i jej mąż dotarli na wesele. Sprawdźcie szczegóły na kolejnej stronie!

