Maja Bohosiewicz pokazała wzruszający teledysk ślubny! Od ślubu gwiazdy serialu "Za marzenia" minęło już kilka tygodni, ale aktorka dopiero teraz pochwaliła się krótkim filmem z uroczystości. Maja Bohosiewicz wyszła za mąż dokładnie 31 grudnia 2018 roku, czyli w Sylwestra - aktorka powiedziała TAK swojemu partnerowi, Tomaszowi Kwaśniewskiemu. Wiemy już, że na swoim ślubie Maja Bohosiewicz zaprezentowała się w pięknej sukni od Laurelle, a świadkową panny młodej była jej siostra, Sonia Bohosiewicz. A jak wyglądały przygotowania do uroczystości i pierwszy taniec Mai i Tomasza? Zobaczcie sami!

Maja Bohosiewicz na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie ze ślubu i wesela, na którym bawiło się całkiem sporo gwiazd. W teledysku widzimy m.in. Zosię Zborowską i Olgę Frycz.

(...) miło na to spojrzeć i wrócić pamięcią do tego dnia. Jak widzicie, nie potrafiliśmy na poważnie nawet przed urzędnikiem. Ale przez życie warto iść z kimś wesołym. No to idziemy!- napisała gwiazda.