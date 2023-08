Karolina Kempińska, ukochana Krzysztofa Skiby, postanowiła utrzeć nosa hejterom i opublikowała na InstaStories zdjęcie specjalnie dla nich. Z jej słów wynika, że wśród internautów są osoby, które wytykają jej wagę. Jeśli rzeczywiście chce walczyć z prześmiewcami, trzeba przyznać, że wybrała wyrafinowaną broń. 32-latka postanowiła wyprzedzić krytyków o pół kroku i pokazała się im w stroju kąpielowym. Da im do myślenia? Partnerka Krzysztofa Skiby pozuje w bikini: "Ja to zaraz stracę" Gdy Krzysztof Skiba ogłosił, że zaczął nowy związek ze znacznie młodszą kobietą, pewnie żadne z nich nie spodziewało się, jak wielkim zainteresowaniem mediów będą się cieszyć. Ilość publikacji przełożyła się też na internetowy hejt. Wybrance Krzysztofa Skiby zarzucano , że związała się z nim dla pieniędzy. Okazuje się jednak, że to niejedyne, do czego potrafią się przyczepić nadgorliwi komentujący. Wśród hejterów najwyraźniej pojawili się i tacy, którzy wzięli na celownik wagę oraz kształty ukochanej muzyka. Sama zainteresowana ogłosiła, że rzeczywiście w ostatnim czasie przytyła 11 kilogramów i zmieniła rozmiar noszonych ubrań z S na M. Karolina Kempińska wrzuciła na InstaStories zdjęcie prezentujące ją w skąpym bikini, wykonane nad basenem. Dołączyła do całości wymowny podpis: Dla każdego, kogo tak boli moje +11 kg, tu już miałam +8 kg. U mnie to 11 kg objawia się rozmiarem ubrań więcej, nie uważam jednak, żeby rozmiar M był czymś przerażającym. Szczególnie że ja to zaraz stracę, a nieszczęśliwi ludzie zawsze będą nieszczęśliwi - zwróciła się do krytykujących Zobacz także : Dziewczyna Krzysztofa Skiby odpowiada na hejt. "Nie jestem utrzymanką" Trzeba przyznać, że partnerka lidera Big Cyca także patrzy na siebie dość krytycznym okiem, bowiem jej figurę, przynajmniej...