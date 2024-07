Najsłynniejsza modelka świata już wkrótce wychodzi za mąż. Kiedy w 2007 roku Kate Moss ponznała lidera rockowej formacji The Kills, nikt nie dawał im szans na dłuższą relację. Tymczasem okazało się, że to właśnie Jamiemu Hince'owi uda się poprowadzić modelkę do ołtarza.

Początkowo wesele miało odbyć się 2 lipca. Niedawno jednak zaproszeni goście otrzymali informację, że nastąpiła zmiana planów i uroczystość odbędzie się dzień wcześniej. Już wiadomo, że to będzie najaważniejsze wydarzenie świata mody w tym roku. Wśród gości znajdzie się Tom Ford, David i Victoria Beckham, Robbie Williams oraz Geri Haliwell. Zaśpiewa Snoop Dog. Fotografem ślubnym będzie legenda fotografii- Mario Testino.

Ach, co to będzie za ślub!

