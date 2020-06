Ślub Kasi Dziurskiej i Emiliana Gankowskiego już za kilka dni? W sieci pojawił się zaskakujący wpis! 

Kasia Dziurska i Emilian Gankowski już wkrótce powiedzą sobie "TAK"? Czy uroczystość odbędzie się już za kilka dni? Narzeczony trenerki opublikował na Instagramie nowy wpis, który może sugerować, że niedługo zostaną mężem i żoną. I chociaż Emilian Gankowski nie wspomniał o ceremnonii to część internautów zaczęła podejrzewać, że zakochani szykują się do ślubu. Spójrzcie tylko, co napisał Emilian Gankowski!

Tajemniczy wpis Emiliana Gankowskiego

Wiosną ubiegłego roku Emilian Gankowski oświadczył się Kasi Dziurskiej. Do zaręczyn pary doszło podczas ich podróży do Czech. Zakochani wypoczywali tam po tym, jak odpadli z programu "Dance Dance Dance".

Wszystko było przygotowane wcześniej. Ale oczywiście i tak byłem bardzo zestresowany. To było dla mnie ogromne przeżycie!- Emilian Gankowski wspominał później w rozmowie z "Fleszem".

Czyżby teraz- ponad rok od tamtych wydarzeń- Kasia Dziurska i Emilian Gankowski zdecydowali się na ślub? Para do tej pory nie zdradziła, kiedy chcą powiedzieć sobie "TAK", ale ostatni wpis sportowca wzbudził spore zamieszanie wśród ich fanów.

Ahoj, panie kapitanie 😃🤙 Za tydzień o tej porze popłyniemy w piękny rejs...😉✌️- napisał na Instagramie.

Według niektórych internautów wpis Emiliana Gankowskiego może sugerować, że razem ze swoją narzeczoną szykują się do ślubu.

- ❤️⚓️ Czekamy 👰🤵😍💙

- W końcu 😍

- Super ❤️- komentują internauci.

Czy para naprawdę szykuje się do ślubu? Jeżeli tak to my już czekamy na ich ślubne zdjęcia! :)

Zobacz także: Najpierw zaręczyny, teraz ślub i dzieci? Wyjątkowy wywiad z Kasią Dziurską i Emilianem Gankowskim!

Emilian Gankowski sugeruje, że wkrótce weźmie ślub z Kasią Dziurską?

Instagram

Para zaręczyła się wiosną 2019 roku.