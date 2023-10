1 z 6

Co wydarzy się w 1505 odcinku "M jak miłość"? Dla Izy i Marcina dzień rozpocznie się wyjątkowo! Poranek narzeczeni spędzą w siedlisku – wciąż nie wierząc, że ich problemy to przeszłość i że tym razem ich miłości już nic nie zagrozi.

- Nie wytrzymam w łóżku ani chwili dłużej! Naprawdę dziś się ze mną ożenisz?

- Nie mam innego wyjścia…

- To będzie wspaniały dzień…

- To na pewno!

Kilka godzin później młodzi zjawią się w lokalnym kościele – radośni, pełni nadziei i wdzięczni za to, co przyniósł im w końcu los. Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński) odprowadzą rodziców do ołtarza.