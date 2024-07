Życie Ilony Felicjańskiej w ostatnich kilkunastu miesiącach uległo ogromnej zmianie. Po problemach z alkoholizmem, modelka od ponad 2 lat jest trzeźwa i stara się wrócić do show-biznesu. Jej książki nieźle się sprzedają, a ona sama odnalazła szczęście u boku Yossariana Malewskiego. Informowaliśmy niedawno, że para zamierza się nawet pobrać. Przypomnijmy: Felicjańska wychodzi za mąż! Znamy szczegóły

Reklama

Wiele wskazuje na to, że ślub Felicjańskiej mógł się już odbyć. Ilona wzięła wczoraj udział w premierze książki Andrzeja Sołtysika, gdzie pojawiła się w towarzystwie ukochanego. Uwagę zwracała jednak obrączka na palcu, której wcześniej próżno było szukać. Czy to oznacza, że była modelka powiedziała "tak"? Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u źródła, ale Felicjańska odmówiła komentarza na ten temat. Miała jednak do powiedzenia kilka słów na temat swojej najnowszej książki "Jak być niezniszczalną".



Książka dobrze się sprzedaje, już po kilku dniach od premiery była wśród bestsellerów w Empiku, niebawem też poznam dokładne statystyki dotyczące sprzedaży. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że otrzymuję wiele wiadomości od czytelników i ludzi, którzy piszą, że ta książka im pomogła. Przestrzegam przed nazywaniem jej książką o tym, jak wyjść z alkoholizmu, bo opowiedziałam tam po prostu swoją historię, choć jest też wsparta wypowiedziami cenionych specjalistów i lekarzy. I to, co z niej jest najważniejsze czyli fakt, że dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Ilona.

Do tej pełni szczęścia idealnie pasuje ślub. Tak czy inaczej - gratulujemy miłości.

Zobacz: "Uzależnienie naprawdę uratowało mi życie"

Zobacz także

Reklama

Felicjańska na premierze swojej książki: