W tym roku gwiazdy nie przestają nam dostarczać emocji związanych z życiem prywatnym. Po serii doniesień o ciążach i ślubach, mamy kolejną sławną parę, która w tym roku powie sakramentalne "tak". Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Adam Sztaba i Dorota Szelągowska po dziesięciu latach związku w końcu zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu.

- Liczyli, że nikt się o tym nie dowie. Chcieli wziąć cichy ślub, ale w tej branży takie wydarzenia nie są do ukrycia. Jeszcze przed początkiem lata będą małżeństwem, a na ślubie ma pojawić się mnóstwo gwiazd, bo Adam i Dorotka cieszą się ogromną sympatią i szacunkiem w showbizie - tłumaczy AfterParty.pl znajoma z otoczenia pary.

Ceremonia kościelna przygotowywana jest na koniec wiosny. Znajoma pary zdradza nam, że na pewno zaproszenia dostaną znajomi Adama Sztaby z jury "Must Be The Music", a nawet osoby współpracujące z Katarzyną Grocholą, mamą Doroty.

AfterParty.pl dowiedziało się także, że przyjęcie odbędzie się w hotelu w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Czy uda im się przyćmić rozmachem śluby Czartoryskiej i Niemczyckiego? Na pewno będzie głośno.

Aktualizacja: Tak wyglądał ślub Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej: