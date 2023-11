W maju tego roku Zosia Ślotała i jej partner Kamil Haidar po raz drugi zostali rodzicami. Młoda mama nie dała sobie jednak zbyt dużo czasu na odpoczynek. Świadczy o tym jej perfekcyjna sylwetka. Niedawno na jej Instagramie pojawiły się materiały z sesji zdjęciowej, podczas której stylistka z dumą eksponowała swój płaski brzuch.

„Ten moment, w którym doceniasz treningi o 7 rano. Warto!” – napisała pod jednym z nich.

Szybki powrót do formy sprzed ciąży to zdaniem Zofii Ślotały zasługa genów, zdrowego odżywiania i intensywnych ćwiczeń – najlepiej pod okiem fachowca. Stylistka zaczęła pracę z trenerem po dwóch miesiącach od porodu. Na początku niełatwo było pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi i jeszcze znaleźć czas na aktywność fizyczną. Do tego trzeba bowiem wystarczająco dużo chęci i sporej samodyscypliny. Ślotała podkreśla, że podziwia w tej kwestii Annę Lewandowska, która jest dla niej wzorem do naśladowania i daje jej dużą motywację.

W których kwestiach najbardziej naśladuje Anię? Które rady były dla niej najlepsze? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w materiale wideo! Zapraszamy!

Zosia Ślotała ma piękną figurę po porodzie! Tak prezentowała się na "Flesz Fashion Night".

ONS.pl

Nie ukrywa, że w powrocie do formy pomogły jej rady Ani Lewandowskiej!

