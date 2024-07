Kochana przez wiele z was sieciówka MOHITO zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję. Na evencie zjawił się tłum gwiazd, a wśród nich Zofia Ślotała, która odważnie łączy printy. Kwiecista sukienka, proste dodatki i kurtka moro okazuje się świetnym połączeniem.

Agata Nizińska na prezentację MOHITO przyszła ubrana w bardzo rockową stylizację. Motocyklówki, dzianinowa sukienka i skórzana kurtka bardzo do niej pasują. Kontrastując do niej, Oliwia Angerstein wybrała elegancki i prosty look z metką Mohito. Czarna ołówkowa spódnica, biały, cekinowy top i czarne dodatki. Elegancko - świetny miks na wieczór i na co dzień.

Joanna Horodyńska wyglądała bosko! Szarości i ekstrawaganckie akcesoria, czyli szpilki z wiązaniem i metaliczna torebka. Stylistka na 5+! Zaś Dorota Gardias wybrała iście wiosenny look. Mocne kolory bardzo do niej pasują.

