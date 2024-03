Bajka "Teletubisie" stała się popularna na całym świecie i to nie tylko za sprawą czterech znanych bohaterów, ale również słoneczka, które pojawiało się na początku i na zakończeniu każdego odcinka. Zastanawiacie się, co dziś porabia słynne niemowlę z bajki? Jessica Smith ma już 29-lat i niedawno sama została mamą. Wiemy, co u niej słychać.

Tak dziś wygląda Jessica Smith, czyli słoneczko z Teletubisiów

Chyba nie ma na świecie osoby, która by nie znała bajki "Teletubisie", która była hitem w latach 1997-2001 na całym świecie. Przygody Tinky-Winky, Dopsy, Laa-Laa i Po śledziło miliony dzieci na całym świecie. Każdy odcinek rozpoczynał się od pojawiania się na ekranie wschodzącego słońca, w którym znajdowała się twarz dziecka. Od emisji bajki minęło już ponad 20 lat, a Jessica Smith, która pojawiała się w słynnym słoneczku, już sama zdążyła założyć rodzinę. 29-latka razem ze swoim partnerem Ricky'm doczekała się córeczki o imieniu Poppy.

Moja mała rodzinka — napisała Jess Smith.

Aż trudno uwierzyć, że Jessica Smith, która pojawiała się jako niemowlę w Teletubisiach ma już 29-lat. Wygląda na to, że młoda dziewczyna z Wielkiej Brytanii jest z tego bardzo dumna, bo chętnie wpisała to w swoim bio na Instagramie i udzieliła wywiadu dla znanej brytyjskiej gazety.

Wszyscy mówią, że widzą podobieństwo między moją twarzą a twarzą dziecka. Nadal mam twarz dziecka! Zbytnio się nie zmieniłam. Wciąż chichoczę — powiedziała Jessica Smith dla ''Daily Mail''.

Słoneczko Teletubis Instagram @j.smith_1995

Jessica Smith mieszka w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. Wygląda na to, że kobieta chciała zrobić karierę taneczną i nawet studiowała taniec na Canterbury Christ Church University. 29-latka chętnie udziela się na Instagramie, na którym zgromadziła już prawie 10 tysięcy obserwujących. Na swoim profilu dzieli się swoją codziennością i chwali swoją córeczką.

A wy co myślicie o Jessice? Nadal jest podobno do siebie sprzed ponad 20 lat?

