Ani trochę nie przypomina amanta, nie wygląda na twardziela, do grania czarnych charakterów też się raczej nie nadaje. I może właśnie dlatego Sławomir Zapała od chwili, gdy w 2006 roku skończył szkołę aktorską, nie dostał żadnej większej roli. Po 10 latach grywania epizodów i czekania na poważniejsze propozycje powiedział „dość” i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Tak powstał Sławomir, wokalista, który w Nowym Jorku stworzył nowy gatunek muzyczny: rock polo, a potem przyjechał do Polski, żeby dzielić się swoją twórczością z rodakami. Ze Stanów przywiózł nie tylko piosenki, ale i żonę Magdalenę Kajrowicz. Poznał ją w barze, gdzie pracowała jako kelnerka i od razu się w niej zakochał. Chcąc ją poderwać, powiedział do niej kilka zdań po hiszpańsku, a o tym, że jest Polką, dowiedział się, gdy Magda zamiast zamówionego dania przyniosła mu pierogi.

Sławomir Zapała - prawdziwa historia

Historia biednego emigranta, który w Ameryce znajduje miłość i pomysł na karierę, brzmi fenomenalnie, ale… nie jest prawdziwa?

Tak naprawdę Sławomir to kreacja bardzo zdolnego aktora, który w pewnym momencie życia postanowił wszystko postawić na jedną kartę i wymyślił postać, którą konsekwentnie teraz promuje w mediach. Wiele pomogli mu przyjaciele, m.in. Tymon Tymański, który przekonywał go, by styl swojej muzyki nazwał rock polo oraz Piotr Kędzierski, który wpadł na pomysł, by Sławek miał charakterystyczne powitanie z fanami. Tak powstał słynny zwrot „Cześć, tu Sławomir”! A reszta już należała do Sławka, który sam pisze słowa piosenek i muzykę do nich. Natomiast jego żona Magda zajmuje się sprawami finansowymi. Co najciekawsze para tak naprawdę poznała się dawno temu, jeszcze na Akademii Teatralnej w Krakowie. Czyżby więc opowieści o tym, że poznali się w Stanach były tylko częścią kreacji postaci Sławomira? Do końca nie wiadomo! Nie mniej ich wspólny pomysł na karierę jest tak genialny, że nie dziwimy się, że duet Sławomir i Kajra podbili nasze serca.

