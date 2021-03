Sławomir już tak nie wygląda! Fani przecierają oczy! Koniec pewnej epoki?

Sławomir zmienił się nie do poznania! Jego oryginalny image, który kojarzymy ze specyficzną fryzurą i nieodłącznym wąsem, to już przeszłość. Najnowsze zdjęcie, jakie muzyk zamieścił na swoim Instagramie, nie pozostawia złudzeń. Sławomir zrobił sobie przerwę od pracy i nie zadbał o utrzymanie wizerunku? Czy tak już zostanie? Ciekawe jak Wam się spodoba w nowym wyglądzie!

Sławomir zmienił się nie do poznania "Normalnie Patryk Vega!"

Cała twórczość Sławomira i jego ogromny sukces leży u podstaw idealnie zgranego wizerunku z muzyką. Sławomir na przestrzeni lat stał się zjawiskiem i skrupulatnie to wykorzystywał. Niemodna łysina, wąs niczym u wujaszka i hasło "cześć, tu Sławomir" okazały się przepustką do popularności. Z trudem więc patrzy się na odmienionego muzyka, który zrezygnował z jednego, tak charakterystycznego dla siebie szczegółu!

Może to wakacje, a może dłuższa zawodowa przerwa, ale Sławomir pochwalił się zdjęciem z wyjazdu, na którym ma całkiem okazały zarost i brodę! Ten wygląd nijak się ma do tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Muzyk wygląda znacznie poważniej. Mimo tej zmiany Sławomir jest wciąż taki sam, szeroko się uśmiecha i zagaduje fanów:

Cześć tu Sławomir. Pierwsze szczupaki w tym roku. Sezon wędkarski rozpocząłem a Wy?

Muzyk dzierży w obu rękach po dość sporej wielkości rybie i śmieje się, że rozpoczął sezon wędkarski na Mazurach. W rzeczywistości Sławek postanowił wyjechać za granicę, a widniejące za nim palmy sugerują wybór egzotycznego kierunku. Fani jednak skupiają się na jego zmienionym obliczu i zaskoczeni piszą:

- Super z brodą Pan wygląda!

- No super broda! W końcu prawdziwy chłop jesteś

- Super broda!

- Dowód na to, że z brodą każdy facet wygląda jak człowiek 🧔

- Panie Słamowir jest Pan podobny do Patryka Vegi - komentują fani.

Internautom zdecydowanie przypadł do gustu odmieniony Sławomir, a Wam?

Sławomir w brodzie skradł serca fanów.

Instagram

Wąs, łysina to przecież nieodłączny element wizerunku artystycznego Sławomira. Jak myślicie, czy po tylu komplementach muzyk postanowi odmienić swój sceniczny image?