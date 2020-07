Sławomir zapuścił... loki?! Internauci są zszokowani jego nową fryzurą. "To Ty?!" 

Adam Zdrójkowski pokazał zdjęcie ze Sławomirem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie nowa i niecodzienna fryzura popularnego wokalisty! W lokach nikt go sobie nawet nie wyobrażał! Internauci nie mogą uwierzyć, że to naprawdę on! Koniecznie zobaczcie, jak teraz wygląda.

Sławomir zaskoczył fanów metamorfozą

Sławomir Zapała jest wierny swojemu wizerunkowi i nie zmienił go niemalże ani razu od początku swojej kariery. Kiedy podczas kwarantanny ogłosił, że nie będzie golił brody i opublikował zdjęcie, ono odbiło się szerokim echem w sieci. Teraz efekt jego kolejnej metamorfozy niechcący zdradził Adam Zdrójkowski, który opublikował wspólne zdjęcie z popularnym znajomym w branży. Sławomir pozuje w peruce, prezentując bujne loki! Takiej fryzury nie powstydziłaby się sama Edyta Górniak!

Ładnemu to we wszystkim ładnie 💁🏼‍♂️ Byliśmy u tego samego fryzjera 😳 #weselnypyton - napisał Adam Zdrójkowski

Internauci ledwo poznali Sławomira:

- Grubo

- Sławomir, to Ty?

- Super jak bliźniaki słodko wyglądacie😍❤️😄

Co byście powiedzieli na taką metamorfozę na dłużej?

Do tej pory Sławomir nie zdecydował się na żadną radykalną zmianę wizerunku.