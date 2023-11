Reklama

Sławomir Zapała i Magdalena Kajra Kajrowicz wychowują już 2-letniego synka Kordiana. Chłopiec jest oczkiem w ich głowie i jak się okazało, może liczyć na rodzeństwo!

Gwiazdy rock polo przeżywają teraz istne oblężenie, a ich grafik jest wypełniony po brzegi z rocznym wyprzedzeniem. (Zobacz: Sławomir zarabia fortunę, ale coś musiał poświęcić... "Cała reszta już nie jest tak różowa"). Taki tryb życia nie sprzyja powiększeniu rodziny. Muzyk zapewnia jednak, że synek wniósł więcej radości do ich życia i nadał mu głębszy sens. Zrobi więc wszystko, by miał siostrę lub braciszka.

Patrząc na naszego synka, aż chce się mieć więcej takich brzdąców. Nie chcę, by był jedynakiem. Ale na wszystko musi przyjść odpowiedni czas - powiedział szczerze Sławomir w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Dobry Tydzień".

Wygląda na to, że artysta wkrótce zwolni tempo, by skupić się na rodzinie. To na szczęście nie znaczy, że zrezygnuje z kariery! (Mamy taką nadzieję). Za wszystkie jego plany i marzenia trzymamy kciuki :)

Sławomir i jego żona mają teraz gorący czas w swojej karierze

Grają wiele koncertów i prowadzą program w TVP