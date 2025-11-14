14 listopada 2025 roku Sławek Uniatowski miał wystąpić przed swoimi fanami na koncercie, który jednak się nie odbył. Wszystko przez dramatyczne wydarzenie – artysta uległ wypadkowi samochodowemu w drodze na miejsce występu. Informację tę potwierdzono w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wokalisty.

Do zdarzenia doszło w nieujawnionej lokalizacji. W krótkim komunikacie na Facebooku poinformowano, że życiu artysty nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak stan Sławomira Uniatowskiego nie pozwala mu na udział w koncercie, który był zaplanowany na ten dzień.

Oficjalny komunikat organizatorów: koncert przełożony

Organizatorzy koncertu natychmiast zareagowali na sytuację, wydając oficjalny komunikat skierowany do fanów.

Organizatorzy koncertu Sławka Uniatowskiego informują, że z przyczyn niezależnych od artysty, zespołu i organizatora dzisiejszy koncert został przesunięty na 15 marca 2026 r. przekazano w oświadczeniu.

W dalszej części komunikatu wyjaśniono powód decyzji. Ujawniono, że muzyk miał wypadek samochodowy.

W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie czytamy.

Organizatorzy zapewnili, że wszystkie bilety zakupione na koncert z 14 listopada 2025 roku zachowują ważność na nowy termin – 15 marca 2026 roku. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu w nowej dacie, przewidziano możliwość zwrotu wejściówek.

W komunikacie czytamy: „Istnieje również możliwość zwrotu biletów — w takim przypadku prosimy o kontakt z punktem, w którym zakupiono bilety. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość”.

Co ze Sławkiem Uniatowskim?

Chociaż szczegóły dotyczące samego wypadku nie zostały ujawnione, wiadomo, że stan zdrowia Sławka Uniatowskiego nie zagraża jego życiu. W oświadczeniu organizatorzy wyraźnie zaznaczyli, że artysta potrzebuje czasu na regenerację i odpoczynek, aby wrócić do pełni sił.

W tej chwili nie ma informacji o poważnych obrażeniach, jednak wokalista nie jest w stanie wystąpić. W komunikacie pojawiła się również prośba o poszanowanie prywatności artysty, co może świadczyć o trudnych emocjonalnie chwilach, jakie obecnie przeżywa.

