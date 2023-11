W 21. odcinku serialu podczas włamania do domu przedsiębiorcy Adama Kisielewskiego ginie jego syn, Staszek. Scenariusz napadu przypomina włamania tzw. „wędrownej szajki”, okradającej bogate domy, ale do tej pory obywało się bez ofiar śmiertelnych. Grupa przestępcza stara się odciąć od ostatniej napaści i dowieść, że nie ma z nią nic wspólnego. Jeśli nie włamywacze zabili Staszka, kto i z jakiego powodu chciał jego śmierci? Czy najwyższa cena jaką zapłacił chłopak, to wynik błędu przy misternie zaplanowanym przedstawieniu mającym powielić znany schemat, czy jednak jego cel od początku był ustalony? Gościnnie w odcinku wystąpią: Wojciech Skibiński, Magdalena Różańska, Jakub Jachowiak, Michał Rolnicki, Marek Rachoń, Dariusz Czajkowski i Adam Turczyk.

Reklama

W 22. odcinku "Śladu" Ania Borkowska znajduje ciało swojej matki Lucyny. Były mąż ofiary i ojciec dziewczyny Jan Borkowski zniknął bez śladu. CWŚ wyjaśnia, że w przeddzień śmierci matki Ania i jej chłopak Bartek zostali zaatakowani przez nieznanego sprawcę. Wydział dochodzeniowo-śledczy odkrywa, że Anna Borkowska została adoptowana przez Lucynę i Jana. Śledczy dowiadują się też, że biologiczni rodzice dziewczyny zostali zamordowani, gdy była małym dzieckiem, a niedawno odziedziczyła po nich spadek. Wkrótce okazuje się, że Jan Borkowski usiłował zabić adoptowaną córkę. Dlaczego? Czy motywem były pieniądze? Gościnnie w odcinku wystąpią: Ewelina Pankowska, Sebastian Cybulski, Krzysztof Strumiłło, Roksana Lewak, Piotr Sędkowski i Jacek Łukaszewski

Emisja dwóch kolejnych odcinków serialu kryminalnego „Ślad" we wtorek 27 listopada o godzinie 20:05 w Polsacie.

Zobacz: Kto jest kim w nowym serialu Polsatu „Ślad”? Zobacz!

Przeczytaj też: "Ślad" - nowy serial Polsatu! Czy przestępstwo doskonałe naprawdę nie istnieje?

Nowy odcinek "Śladu" już we wtorek o 20:05

Mat. prasowe

Reklama

Nie zabraknie emocji!