Ponad miesiąc temu na świat przyszła pierwsza córeczka Kasi Skrzyneckiej, Alikia Ilia. Dziewczynka jest zdrowa i jak na malucha przystało nieźle dokazuje. Jednak "trudy" macierzyństwa wcale nie doskwierają aktorce. Wręcz przeciwnie! Jest zachwycona nową rolą. W rozmowie z magazynem "Party" gwiazda wyznała:



- Spędzam teraz prawie cały swój czas z dzieckiem i nie traktuję tego w kategoriach wyrzeczenia. To najpiękniejsze chwile, bo tego nie da się już nigdy powtórzyć.



Niestety już wkrótce świeżo upieczona mama będzie musiała zostawić córeczkę pod opieką niani i wrócić do pracy.



- Niestety w dzisiejszych czasach rzadko która kobieta może pozwolić sobie na długi urlop macierzyński. Już w lutym wrócę do teatru Kamienica, ale będę starała się ułożyc plan dnia tak, aby wychodzić z domu tylko wieczorem i to najwyżej na trzy godziny - zapewnia aktorka na łamach magazynu "Party".



Na szczęście z pomocą Kasi przyjdzie mąż Marcin Łopucki. Zostawiając małą w jego rękach gwiazda może mieć pewność, że dziecko jest bezpieczne.

