Skolim grzmi ws. synów. To dlatego ich nie pokazuje
Skolim w emocjonalnym wywiadzie poruszył temat prywatności swoich synów. Muzyk rzadko o nich wspomina i nie pokazuje ich w mediach społecznościowych. Teraz ujawnił powód i uderzył w celebrytów, którzy chętnie wystawiają pociechy na światło show-biznesu.
Skolim, znany szerzej jako gwiazda disco polo, nie tylko zdobywa serca fanów swoimi hitami, ale również angażuje się w życie rodzinne. Artysta ma dwóch synów z poprzedniego związku – Jana, urodzonego w 2020 roku, oraz młodszego o rok Antoniego. Choć jego kariera nabiera rozpędu, prywatność pozostaje dla niego najwyższą wartością.
W minionym roku Skolim wystąpił na licznych koncertach, w tym podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Obok artystycznych sukcesów, szczególnie istotna dla niego jest rola ojca. Jednak jego podejście do wychowywania dzieci odbiega od stylu, który prezentuje wielu celebrytów.
To dlatego Skolim nie pokazuje dzieci
W rozmowie z portalem kozaczek.pl Skolim wyraził się jednoznacznie na temat obecności swoich dzieci w mediach społecznościowych. Stanowczo podkreślił, że decyzję o aktywności w sieci pozostawia swoim dzieciom, gdy osiągną dojrzałość. W ten sposób chce uchronić ich prywatność i zapewnić im prawo do samodzielnego wyboru. W jego opinii publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych przez rodziców jest nieodpowiednie.
To nie są zwierzęta, żebym ja ich pokazywał, czy nie pokazywał. Będą mieć, 16, 17 lat, będą chcieli w internecie się wygłupiać, to będą to robić. (…) Jestem od tego, żeby im dawać wzorce odróżnienia dobra i zła. To nie są jakieś małpki, żeby ich pokazywać. Ja nie rozumiem tego, jak ludzie na dzieciach robią kontent
Słowa Skolima mogą uderzyć w wielu polskich celebrytów. Artysta nie przebierał w słowach, mówiąc:
A może te dziecko by sobie tego nie życzyło? A może to jest jakaś prywatność? A może ci dorośli też powinni zrozumieć, że ten czas rodzinny, to jest ich czas, a nie ludzi z internetu. Ciężko
Nie w sposób zaprzeczyć, że w dobie mediów społecznościowych coraz więcej gwiazd chętnie wystawia swoje pociechy na świecznik. Szczególnie częste jest to wśród influencerów, którzy nagrywają vlogi ze swojego życia.
Skolim jest zakochany?
Mnóstwo pytań w mediach rodzi nie tylko temat dzieci Skolima, ale i jego życie uczuciowe. Muzyk już jakiś czas temu rozstał się z matką swoich synów i od tamtej pory milczy na temat ewentualnej nowej partnerki. W rozmowie z Kozaczkiem przyznał, że ma obecnie jedną miłość, której poświęca całą swoją uwagę:
Wiesz, chyba na tę stację całą miłość przelewam ostatnio. Przelewam miłość do stacji jak paliwo tonami
Wygląda więc na to, że serce Skolima póki co nie jest zajęte.
