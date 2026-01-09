Skolim, znany szerzej jako gwiazda disco polo, nie tylko zdobywa serca fanów swoimi hitami, ale również angażuje się w życie rodzinne. Artysta ma dwóch synów z poprzedniego związku – Jana, urodzonego w 2020 roku, oraz młodszego o rok Antoniego. Choć jego kariera nabiera rozpędu, prywatność pozostaje dla niego najwyższą wartością.

W minionym roku Skolim wystąpił na licznych koncertach, w tym podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Obok artystycznych sukcesów, szczególnie istotna dla niego jest rola ojca. Jednak jego podejście do wychowywania dzieci odbiega od stylu, który prezentuje wielu celebrytów.

To dlatego Skolim nie pokazuje dzieci

W rozmowie z portalem kozaczek.pl Skolim wyraził się jednoznacznie na temat obecności swoich dzieci w mediach społecznościowych. Stanowczo podkreślił, że decyzję o aktywności w sieci pozostawia swoim dzieciom, gdy osiągną dojrzałość. W ten sposób chce uchronić ich prywatność i zapewnić im prawo do samodzielnego wyboru. W jego opinii publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych przez rodziców jest nieodpowiednie.

To nie są zwierzęta, żebym ja ich pokazywał, czy nie pokazywał. Będą mieć, 16, 17 lat, będą chcieli w internecie się wygłupiać, to będą to robić. (…) Jestem od tego, żeby im dawać wzorce odróżnienia dobra i zła. To nie są jakieś małpki, żeby ich pokazywać. Ja nie rozumiem tego, jak ludzie na dzieciach robią kontent

Słowa Skolima mogą uderzyć w wielu polskich celebrytów. Artysta nie przebierał w słowach, mówiąc:

A może te dziecko by sobie tego nie życzyło? A może to jest jakaś prywatność? A może ci dorośli też powinni zrozumieć, że ten czas rodzinny, to jest ich czas, a nie ludzi z internetu. Ciężko

Nie w sposób zaprzeczyć, że w dobie mediów społecznościowych coraz więcej gwiazd chętnie wystawia swoje pociechy na świecznik. Szczególnie częste jest to wśród influencerów, którzy nagrywają vlogi ze swojego życia.

Skolim jest zakochany?

Mnóstwo pytań w mediach rodzi nie tylko temat dzieci Skolima, ale i jego życie uczuciowe. Muzyk już jakiś czas temu rozstał się z matką swoich synów i od tamtej pory milczy na temat ewentualnej nowej partnerki. W rozmowie z Kozaczkiem przyznał, że ma obecnie jedną miłość, której poświęca całą swoją uwagę:

Wiesz, chyba na tę stację całą miłość przelewam ostatnio. Przelewam miłość do stacji jak paliwo tonami

Wygląda więc na to, że serce Skolima póki co nie jest zajęte.

