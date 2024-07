We wtorkowy wieczór w warszawskim kinie "Luna" odbyła się uroczysta premiera koncertowego DVD Dody. Wokalistka znana jest z tego, że zawsze stawia na show oraz duże zamieszanie i tym razem nie mogło być inaczej. Było efektowne wejście, tłum fanów i inne atrakcje. Przypomnijmy: Byliśmy tam z kamerą! Tak wyglądała premiera DVD Dody

Sfinansowanie tak efektownej i skomplikowanej produkcji to nie lada wydatek. Nie bez przyczyny na polskim rynku tylko odsetek artystów decyduje się na wydanie koncertowego DVD, a show Dody to już szczególnie wymagające finansowo przedsięwzięcie. Z tego względu management gwiazdy pozyskał sponsorów, wśród których znalazł się m.in. SKOK Wołomin. W dodatkach na płycie DVD możemy znaleźć krótki filmik, w którym piosenkarka wraz ze swoją asystentką i menadżerem udaje się do placówki SKOK-u, aby "zdobyć" pieniądze na dofinansowanie show. Całość utrzymana jest w humorystycznym tonie i z przymrużeniem oka.

