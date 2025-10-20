W trakcie ostatniego odcinka „Tańca z Gwiazdami” Tomasz Karolak niespodziewanie wywołał oburzenie wśród części widzów i internautów. Podczas zapowiedzi występu aktora i jego partnerki Izabeli Skierskiej przez Krzysztofa Ibisza, kamera uchwyciła moment, w którym Karolak pokazał środkowy palec w kierunku obiektywu. Gest był widoczny na żywo dla milionów widzów.

Tomasz Karolak tłumaczy się i przeprasza widzów "Tańca z gwiazdami"

W odpowiedzi na poruszenie, jakie wywołał jego gest, Tomasz Karolak opublikował nagranie na swoim Instastory, w którym odniósł się do całej sytuacji. W wideo nagranym razem z Izabelą Skierską, aktor przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc, że całość była wynikiem pomyłki. Jak wyjaśnił, jego intencją było pokazanie znaku pokoju, jednak przez nieuwagę wykonał zupełnie inny, obraźliwy gest.

Tłumaczę się z tego gestu niefortunnego. Nie będę go powtarzał. Nic się za tym nie kryje. Po prostu wyszło to zupełnie przypadkowo. Chciałem pokazać tak (znak pokoju - przyp. red.). Więc jak kogoś uraziliśmy, to przepraszamy. Nie było to zamierzone zupełnie. Pomyłka - powiedział Karolak

Izabela Skierska, taneczna partnerka Tomasza Karolaka, również zabrała głos w opublikowanym nagraniu.

Absolutnie nie ma naszej zgody na takie rzeczy - dodała tancerka

Tomasz Karolak zagrożony eliminacją z "Tańca z gwiazdami"?

Choć Tomasz Karolak dotarł do siódmego odcinka „Tańca z Gwiazdami”, jego sytuacja w programie wydaje się być niepewna. Już w szóstym odcinku był zagrożony eliminacją, a jak podaje Pudelek, w ostatnią niedzielę otrzymał też mniej głosów od widzów niż wcześniej. Czy aktorowi uda się przebrnąć do kolejnych etapów show? Jedno jest pewne - wierni fani aktora na pewno zrobią wszystko, by dalej móc oglądać jego taneczne popisy na parkiecie "Tańca z gwiazdami".

Tomasz Karolak tłumaczy się z pokazania środkowego palce w "Tańcu z gwiazdami"/Fot. Instagram Tomasz Karolak

