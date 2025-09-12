W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została kilkukrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Informację o zbliżających się bezzałogowych statkach powietrznych Polska otrzymała z wyprzedzeniem od strony białoruskiej. Generał Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego, potwierdził, że służby przygotowywały się na najgorszy scenariusz. Działania wojska były natychmiastowe, a reakcja służb granicznych stanowcza.

Łukaszenko uderza w Polskę: „Zachowali się jak dzikusy”

Na rozwój sytuacji natychmiast zareagował białoruski przywódca Aleksander Łukaszenko. Skrytykował reakcję Polski na przelot dronów, zarzucając jej irracjonalne i przesadne działania.

Słuchajcie, zachowali się jak dzikusy. Znienacka zaostrzyli sytuację – powiedział Łukaszenko, komentując działania strony polskiej.

Dodał również, że mimo wcześniejszego ostrzeżenia ze strony Mińska, Warszawa zdecydowała się na eskalację.

Łukaszenko odniósł się także do incydentu z dronami nad własnym terytorium.

Zestrzeliliśmy wszystkie, które mogliśmy, ale kilka zostało. Z jak największym wyprzedzeniem poinformowaliśmy Polskę. I co z tego wynikło? - dodał, wyrażając niezadowolenie z reakcji sąsiada.

Były prezydent RP na celowniku dyktatora z Mińska

Aleksander Łukaszenko nie ograniczył się do krytyki służb i rządu, ale uderzył również w polityków. W swoim wystąpieniu skomentował sytuację polityczną w Polsce.

Jak już mówiłem, Polacy to mądrzy ludzie. Nie pozwolą na żadne tam panoszenie się Tuskowi, Nawrockiemu, Dudzie. Ten ostatni zmądrzał, kiedy przestał być prezydentem, udzielił kilku wywiadów - powiedział.

Były prezydent Andrzej Duda stał się więc obiektem drwin dyktatora z Mińska, który zarzucił mu podżeganie do wojny na Ukrainie. Łukaszenko dodał również:

Wcześniej jako pierwszy podżegał do wojny na Ukrainie. Teraz już obwinia Ukrainę. O co chodzi? Cóż, to ich problem. Naszym zadaniem jest ochrona kraju.

Polska zamyka granicę z Białorusią – decyzja od północy

W reakcji na sytuację przy granicy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie o czasowym zawieszeniu ruchu granicznego z Białorusią. Zgodnie z komunikatem resortu, zamknięcie przejść granicznych obowiązuje od północy 12 września br. do odwołania. Jest to kolejny krok eskalujący napięcia na linii Warszawa-Mińsk.

Decyzja została ogłoszona po serii wydarzeń związanych z przelotami rosyjskich dronów nad Polską. Polska strona nie pozostawiła złudzeń co do powagi sytuacji, podejmując zdecydowane działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa terytorium kraju.

