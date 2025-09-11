Premier Donald Tusk odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku po dramatycznych wydarzeniach z nocy 9 na 10 września. W czasie swojego przemówienia premier wyraził głęboką wdzięczność żołnierzom i pilotom, którzy – jak podkreślił – są bohaterami i bez których Polska byłaby bezbronna.

Reklama

Przyjechałem do was (...), żeby przede wszystkim podziękować. To, co zdarzyło się zeszłej nocy, uświadomiło chyba już wszystkim, bez wyjątku... mam taką nadzieję, że jest to wielka, narodowa lekcja na temat tego, jak olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy was, pilotów, żołnierzy, oficerów, którzy strzegą polskiego nieba. (...) Bez was Polska byłaby bezbronna. I dlatego bardzo nisko się kłaniam w imieniu wszystkich Polek i Polaków - przekazał

Nowy komunikat Donalda Tuska

Donald Tusk nie tylko osobiście podziękował żołnierzom i naszym sojusznikom podczas swojej wizyty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, ale także opublikował komunikat w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu wiadomość o tym, komu zawdzięczamy to, że ta noc nie zakończyła się tragicznie, błyskawicznie dotarła do wielu użytkowników sieci.

Polscy piloci wraz z sojusznikami zdali najważniejszy egzamin, chroniąc zeszłej nocy polskie niebo przed rosyjską prowokacją. Jesteście naszymi bohaterami - przekazał premier Donald Tusk

Wielu użytkowników sieci pod wpisem Donalda Tuska również wyraziła ogromną wdzięczność dla naszych pilotów i sojuszników.

Rosyjskie drony nad Polską: co dokładnie wydarzyło się w nocy z 9 na 10 września?

W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Był to pierwszy przypadek od początku wojny Rosji z Ukrainą, gdy siły NATO oddały ogień do rosyjskich dronów nad terytorium państwa członkowskiego Sojuszu.

Wojsko Polskie zareagowało natychmiast, decydując się na strącenie części dronów. Działania polskich sił powietrznych wspierane były przez holenderskie myśliwce F-35, które uczestniczyły w operacji obrony przestrzeni powietrznej.

W odpowiedzi na incydenty Polska uruchomiła artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, co skutkuje konsultacjami z sojusznikami.

Zobacz także: