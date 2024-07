1 z 6

Cała Polska żyje historią śmierci Magdaleny Żuk. 27-latka miała wyskoczyć z okna szpitala w Egipcie - w wyniku licznych obrażeń zmarła. Przed wypadkiem zachowywała się w bardzo niepokojący sposób, jednak nie wiadomo co dokładnie przyczyniło się do tak tragicznego stanu psychicznego dziewczyny i w efekcie do jej śmierci.

Sprawa Magdaleny Żuk jest szeroko komentowana w mediach. Do jej śmierci odniósł się w TVP ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Idziemy”, który był gościem w "Salonie Dziennikarskim". Jego słowa, które padły na wizji, wywołały spore zamieszanie w sieci.

Nie osądzając tej kobiety, która tam pojechała, to przed wakacjami - naprawdę znam też trochę kraje arabskie, znam kraje muzułmańskie - kochane panie, jeżeli nas oglądacie: wyjazd samotnej kobiety na wczasy, do kraju arabskiego, to jest proszenie się o nieszczęście. Ja nie osądzam tej kobiety, ale naprawdę to jest proszenie się o nieszczęście - powiedział ks. Henryk Zieliński.

Ks. H. Zieliński w #SalonDziennikarski: wyjazd samotnej kobiety na wczasy do kraju arabskiego to proszenie się o nieszczęście #wieszwiecej pic.twitter.com/aATD47iAUh — TVP Info (@tvp_info) 13 maja 2017

Słowa księdza Zielińskiego wywołały burzę na Twitterze.

ksiądz znawca kobiet? I krajów arabskich? A zaglwacona jest sama sobie winna bo założyła spódnicę. Co za bzdura! - piszą zdenerwowani fani, którzy nie zgadzają się z wypowiedzią księdza.

Są też internauci, którzy podzielają zdanie ks. Zielińskiego i bronią jego zdania.

ksiadz ,nie ksiadz...akurat udalo mu sie powiedziec rozsadnie...a teraz mnie zabijcie:) i czego szczekacie na tego ksiedza..?! a kto z was pusci sama corke lub matke do kraju arabskiego Każdy w komentarzach taki zdziwiony wypowiedzią ksiedza-oczywisty fakt,każdy taki odważny ale za ch**a sam by do Egiptu nie pojechał,tyle Powiedziałby to "cywil" to by mu wszyscy przyklasnęli, powiedział ksiądz to gównoburza. A ma 100% racji w swojej wypowiedzi. Pozdrawiam - czytamy takie komentarze na Twitterze.

Czy waszym zdaniem, ksiądz Zieliński powiedział za dużo? Czy jednak zgadzacie się z jego stwierdzeniem, że samotne kobiety nie powinny wyjeżdżać bez żadnego towarzystwa do krajów arabskich?

