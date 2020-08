Skandal na Festiwalu Muzyki Tanecznej w TVP! Tomasz Kammel opisał szokujące zachowanie menadżera gwiazd! 

Tomasz Kammel opublikował na Instagramie nowy wpis, w którym opisał szokującą sytuację, do której doszło za kulisami Festiwalu Muzyki Tanecznej. Gwiazdor TVP zdradził, że między nim a managerem jednego z zespołów disco polo doszło do mocnej wymiany zdań. O co poszło? Musicie zobaczyć wpis Tomasz Kammela!

ZOBACZ WIDEO Im nie spieszy się do ślubu! Zobacz najprzystojniejszych polskich kawalerów 01:32

Tomasz Kammel o incydencie za kulisami festiwalu

Zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi podczas pandemii koronawirusa w pomieszczeniach zamkniętych, lub na świeżym powietrzu- jeżeli nie możemy zachować bezpiecznego dystansu- musimy nosić maseczki ochronne. Niestety, nie wszyscy stosują się do tych zasad- wiele osób w ogóle nie zakrywa nosa i ust, lub nosi maseczkę np. na brodzie. Teraz Tomasz Kammel opisał, jak zachował się pewien mężczyzna, któremu zwrócił uwagę, żeby podczas rozmowy z nim założył maseczkę ochronną. Padły szokujące słowa! Co dokładnie wydarzyło się za kulisami Festiwalu Muzyki Tanecznej?

Podczas wczorajszego Festiwalu Muzyki Tanecznej, gdy siedziałem w kulisach szykując zapowiedź kolejnego utworu, stanął nade mną manager jednego ze znanych zespołów disco polo. Miał maskę, ale opuszczoną na brodę i bardzo mętne oczy. Nachylił się i zaczął do mnie mówić kompletnie nie zachowując dystansu- Tomasz Kammel zaczął swój wpis na Instagramie.

Co było dalej? Mężczyzna nie był zachwycony prośbą gwiazdora TVP!

Poprosiłem by założył maseczkę i odsunął się na bezpieczną odległość. Chwilę stał zaskoczony, po czym nachylił się jeszcze bliżej i zapytał czy jestem poważny, po czym stwierdził, że moja prośba jest głupia. Mimo wszystko poprosiłem, żeby nie nachylał się nade mną bez maseczki. Wtedy odstąpił i na odchodne powiedział „Wiesz co Kammel, ja o Tobie porozmawiam z zarządem”- czytamy.

Tomasz Kammel nie ukrywa, że nie zamierza przejmować się słowami managera. Przy okazji gwiazdor TVP przyznał, że wśród jego bliskich i znajomych pojawiły się przypadki zakażenia koronawirusem.

Mądralo, możesz isć o mnie rozmawiać z każdym zarządem świata, ale pamiętaj, to są na ogół mądrzy ludzie. Nie ważne jak się nazywasz, i który zespół „reprezentujesz”. Gdy przeczytasz będziesz wiedział, że chodzi o Ciebie. Być może nikt z Twoich bliskich i znajomych nie zachorował. Moi nie mieli tyle szcześcia- napisał Tomasz Kammel.

Jak na wpis Tomasza Kammela zareagowali internauci? Są oburzeni zachowaniem tajemniczego mężczyzny i przyznają, że gwiazdor TVP postąpił prawidłowo zwracając mu uwagę.

- Brawo brawo, i jeszcze raz brawo 👏 👏 👏

- Teraz mi człowieku zaimponowałeś. Gratuluje nie daj wejść sobie na głowe😁

- Trzy słowa mogą tylko opisać tą sytuację: ludzie są bezmyślni! Dla Pana brawo za postawę👏- komentują internauci.

Festiwal Muzyki Tanecznej odbył się 8 sierpnia w Kielcach, a pojawiły się na nim takie zespoły hak Fun Factory, Boys, Weekend, Bayer Full czy Piękni i Młodzi oraz Zenek Martyniuk, Dr. Alban.

Zobaczcie cały wpis Tomasza Kammela! Co sądzicie o zachowaniu mężczyzny o którym wspomina prezenter TVP?

Zobacz także: Tomasz Kammel wspomina Pawła Królikowskiego. Zdradził, jaki był naprawdę - widzowie tego nie wiedzieli...

Tomasz Kammel opisał szokującą sytuację za kulisami muzycznej imprezy.

Gwiazdor TVP miał nieprzyjemną rozmowę z managerem jednego z zespołów disco polo.