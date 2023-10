W czwartek 27 lutego media obiegła tragiczna wiadomość. W wieku 58 lat, po długiej walce z ciężką chorobą zmarł Paweł Królikowski. Śmierć aktora to ogromna strata dla świata kultury, fanów, ale przede wszystkim dla jego przyjaciół i rodziny. Od wczoraj pojawiło się mnóstwo wzruszających wpisów gwiazd, które we wzruszających słowach żegnają i wspominają Pawła Królikowskiego. Piękny i emocjonalny post w mediach społecznościowych zamieścił także dziennikarz Tomasz Kammel.

Gdy przychodził do @pytanienasniadanie, jeszcze przed startem rozmowy, poza kamerą, opowiadał co z moim udzialem ostatnio widział lub słyszał, i co mu się podobało. A na deser dorzucał jeszcze moje cytaty. Żebym wiedział, jak on to co mówi poważnie traktuje. Aktorem był znakomitym, a człowiekiem wybornym???? Tyle razy umawialiśmy się na prywatne pogaduchy, ale jak to w tym biznesie bywa, czasu wiecznie jak na lekarstwo - napisał Tomasz Kammel na swoim Instagramie.

W czwartek 27 lutego odbyła się także prezentacja wiosennej ramówki telewizji TVP. W tym roku była to wyjątkowo smutna uroczystość, ze względu na tragiczne wydarzenia, o których dowiedzieliśmy się kilka godzin wcześniej. Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP uczczono pamięć zmarłego aktora, a także Romualda Lipko i Jerzego Gruzy, którzy także odeszli w lutym tego roku.

Po zakończeniu prezentacji mieliśmy okazję, aby osobiści spytać Tomasza Kammela o to, jak wspomina Pawła Królikowskiego. Dziennikarz we wzruszających słowach opowiedział nam o niezwykłym zaangażowaniu aktora we wszystko co robił. Zobaczcie co jeszcze powiedział nam Tomasz Kammel.

Paweł Królikowski odszedł nad ranem w czwartek 27 lutego. Miał 58 lat.