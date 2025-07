Do skandalu doszło 16 lipca 2025 roku podczas koncertu Coldplay w Foxborough (Massachusetts), gdy kamera typu „kiss cam” uchwyciła Andy’ego Byrona i Kristin Cabot w intymnym uścisku. Zareagowali nerwowo – Byron przykucnął, Cabot odwróciła twarz. Nagranie błyskawicznie trafiło do sieci i osiągnęło ponad 5,8 mln wyświetleń na TikToku.

Kristin Cabot bez obrączki

Kristin Cabot, dyrektor działu HR firmy Astronomer, która zasłynęła jako kochanka żonatego CEO Andy’ego Byrona, została po raz pierwszy zauważona publicznie od czasu wybuchu medialnego skandalu. Zaskoczenie wzbudził fakt, że z jej palca zniknęła obrączka ślubna. Zdjęcia, które pojawiły się w sieci, pokazują Kristin w granatowej, kwiecistej sukience, jednak to brak symbolu małżeństwa przyciągnął najwięcej uwagi.

Konsekwencje: rezygnacja Byrona i milczenie Kristin

Skandal miał poważne konsekwencje zawodowe. Andy Byron złożył rezygnację z funkcji CEO firmy Astronomer, a jego obowiązki przejął Pete DeJoy. Firma wszczęła wewnętrzne dochodzenie, podkreślając znaczenie wartości i odpowiedzialności liderów. Kristin Cabot do tej pory unikała komentarzy i nie pojawiała się publicznie – aż do teraz. Jedyne wieści jakie napłynęły do sieci, to również rezygnacja z pracy, która została potwierdzona w oficjalnym komunikacie firmy.

Czy brak obrączki to początek końca małżeństwa Cabot?

Zniknięcie obrączki z palca Kristin Cabot wywołało falę spekulacji. Internauci zastanawiają się, czy to znak, że jej małżeństwo również się rozpadło – podobnie jak związek Andy’ego Byrona, którego żona Megan Kerrigan Byron usunęła jego nazwisko z Facebooka, a następnie zlikwidowała konto. Oficjalne stanowisko Kristin Cabot wciąż pozostaje nieznane, jednak brak obrączki może sugerować ważną zmianę w jej życiu prywatnym.

