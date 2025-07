W środową noc podczas koncertu zespołu Coldplay w Bostonie doszło do nieoczekiwanej i kompromitującej sytuacji. Jednym z elementów show była tradycyjna „kiss cam” — kamera, która losowo pokazuje pary na telebimie, zachęcając je do pocałunku. Tym razem obiektyw uchwycił parę, która natychmiast zareagowała zaskoczeniem i zakłopotaniem. Okazało się, że nie bez powodu.

Reklama

Na nagraniu, które szybko zdobyło viralowy status, widać Andy’ego Byrona — CEO firmy Astronomer — w czułych objęciach ze swoją pracownicą Kristin Cabot. Reakcja była błyskawiczna. Internauci szybko zidentyfikowali parę i odkryli, że Andy Byron jest żonaty. Materiał wywołał burzę komentarzy i stał się jednym z najczęściej oglądanych klipów w sieci ostatnich dni.

Kim są bohaterowie skandalu: Andy Byron i Kristin Cabot?

Andy Byron to prezes zarządu amerykańskiej firmy Astronomer. W świecie technologii cieszył się do tej pory nieskazitelną reputacją. Kristin Cabot to jego pracownica. Oboje zostali rozpoznani dzięki dociekliwości internautów, którzy nie odpuścili, dopóki nie ustalili tożsamości pary z kontrowersyjnego nagrania.

Z pozoru niewinny moment z koncertu zamienił się w ogólnoświatowy skandal. Fani Coldplay i użytkownicy mediów społecznościowych nie pozostawili na parze suchej nitki, publikując dziesiątki komentarzy potępiających ich zachowanie.

Żona CEO reaguje: usunięte nazwisko i dezaktywowane konto

Megan Kerrigan Byron, żona Andy’ego Byrona, nie czekała długo z reakcją. Wkrótce po tym, jak nagranie trafiło do internetu i zaczęło zdobywać popularność, usunęła nazwisko męża ze swoich mediów społecznościowych. To jednak nie wszystko. Kilka godzin później całkowicie zdezaktywowała swój profil.

To jednoznaczny i publiczny sygnał odcięcia się od męża i sytuacji, która stała się tematem numer jeden w social mediach. Choć sama nie skomentowała sprawy, jej działania mówią więcej niż słowa.

Jak internet zdemaskował zdradę?

Moment uchwycony przez kiss cam trwał zaledwie kilka sekund, ale to wystarczyło, by użytkownicy mediów społecznościowych rozpoczęli własne śledztwo. Dzięki analizie wyglądu, ubrań i lokalizacji, udało się ustalić, że mężczyzna to Andy Byron, a kobieta u jego boku to Kristin Cabot — oboje związani zawodowo z firmą Astronomer.

Zdjęcia i wideo zostały zestawione z publicznymi profilami na LinkedIn i innych platformach, co potwierdziło tożsamość bohaterów nagrania. Internauci szybko dotarli także do informacji o żonie Andy’ego — Megan Kerrigan Byron — i zauważyli zmiany w jej social mediach.

Zobacz także: Uwielbiany zespół przechodzi na emeryturę. Wiadomo kiedy ostatnia płyta