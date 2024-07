Na otwarciu Sunrise Fashion Festival pojawiły się gwiazdy, które tego wieczoru podziwiały pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski. Wśród nich znalazło się kilka aspirujących celebrytek.

Natalia Siwiec po raz kolejny wyglądała znakomicie. Tym razem wybrała krótką sukienkę wyszywaną cekinami. Do tego dobrała dodatki w kolorze nude. Weronika Grycan z kolei odwrotnie, chyba po raz pierwszy pojawiła się w długiej do ziemi kreacji. Czarna suknia z białymi wstawkami miała niejako ją wyszczuplić i może trochę się to udało. Na koniec tancerka Izabela Janachowska. Celebrytka postawiła na delikatne pastelowe kolory, jedwabną bluzkę i szal z monogramem Louis Vuitton. A do tego koturny w stylu Dolce & Gabbana.

Według nas bezapelacyjnie wygrywa Miss Euro 2012.