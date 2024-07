Siostry Hilton nie przepuszczą żadnej imprezy! Paris i Nicky Hilton wybrały się do Hiszpanii, gdzie postanowiły się dobrze zabawić. Wygląda więc na to, że słynna dziedziczka fortuny, Paris nic nie robi sobie ze swoich problemów finansowych. Okazuje się bowiem, że gwiazda nie jest już tak chętnie zapraszana do współpracy. Producenci poznali charakter celebrytki i nie chcą jej w swoich filmach i serialach.

Kłopoty finansowe jednak nie przeszkadzają Paris i jej siostrze w dobrej zabawie!

