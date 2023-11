Siostry Godlewskie w "Pytaniu na śniadanie"

Temat ich wątpliwego talentu ciągnął się dalej:

Esmeralda: Czy ludzie, którzy oceniają nasz wokal, potrafiliby tak zaśpiewać, może spróbujemy wszyscy razem?

Olszański: Ja źle śpiewam, nie mam słuchu, trudno, tak jest. Nigdy nie odważyłbym się na coś takiego, co wyście zrobiły.

Esmerlada: Ale dalej pan twierdzi, że nie mamy słuchu.

Olszański: Nie, chodzi mi o to, że cenię odwagę, ale dlaczego w tą stronę to poszło?

Gosia: To było moje ukryte marzenie. Zawsze chciałam śpiewać, dostałam się do liceum muzycznego w Gdańsku do klasy wokalnej, ale pochodzimy z wielodzietnej rodziny, mam ośmioro rodzeństwa, rodzice nie mieli pieniążków, żebym wyjechała do Gdańska, żebym się edukowała, musiałam pójść do normalnego liceum.