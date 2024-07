Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska powinny zacząć się bać o swoją pozycję? Poznajcie siostry Bukowskie, które podobnie jak dwie najbardziej znane trenerki w Polsce chcą zawojować światem! Czy siostry Bukowskie - Pati i Marsi - mają aspiracje, aby dołączyć do Ani Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej?

Ania Lewandowska i Ewa Chodakowska to są dla nas autorytety. Bardzo mocno poświęcają się zdrowemu trybowi życia i sportowi. My jednak robimy coś podobnego, ale wyznajemy nieco inne zasady. (...) Zresztą my jesteśmy na samym początku - powiedziały w rozmowie z Party.pl siostry Bukowskiej.