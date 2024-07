1 z 6

Podczas wtorkowej imprezy MTV EMA 2014 Pre-Party pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a miejsca na ściance nie zabrakło też dla nowych twarzy. Wśród nich były siostry Bukowskie - Pati i Marsi. Blogerki w ostatnich miesiącach stały się prawdziwą sensacją internetu i przepowiada się, że dziewczyny mogą wkrótce stanowić dużą konkurencję dla Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej. Dziewczyny w błysku fleszy czuły się doskonale.

Zobacz: Ponad 30 gwiazd na wielkiej imprezie MTV EMA Pre-Party 2014

Ich blog to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat zdrowego stylu życia i odżywiania, ale od dłuższego czasu pojawiają się tam też propozycje modowe. Bukowskie mają swój charakterystyczny styl, który wśród internautów wzbudza sporo emocji. Wszystko wskazuje na to, że Pati i Marsi marzy się popularność , a debiut na medialnej imprezie to pierwszy krok, żeby te marzenia spełnić.

Myślicie, że zrobią karierę w show-biznesie?