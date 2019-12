Siostra Marceliny Zawadzkiej wzięła ślub. Wiedzieliście, że są aż tak podobne?

Końcówka roku 2019 to dla Marceliny Zawadzkiej ważny czas. Jej siostra, Karolina wzięła ślub! Gwiazda pochwaliła się zdjęciami z tego wydarzenia i opublikowała rodzinne zdjęcia w mediach społecznościowych. Do tej pory na Instagramie pojawiały się głównie zdjęcia związane z pracą byłej miss, a teraz mamy okazję zobaczyć Marcelinę w gronie najbliższej rodziny. Jednak największą uwagę zwracają zdjęcia z siostrą. Są to siebie bardzo podobne! Tylko spójrzcie...

Marcelina Zawadzka pokazała zdjęcie z siostrą

Marcelina Zawadzka nie znalazła jeszcze swojej drugiej połówki, ale jej siostra, Karolina zdecydowała się stanąć na ślubnym kobiercu. Aktorka, modelka i podróżniczka powiedziała sakramentalne TAK i wzięła ślub z modelem Pawłem Piotrem Polakiem. Para wielokrotnie razem brała udział w różnych sesjach i kampaniach.

Ślubne stylizacje sióstr Zawadzkich

Zarówno panna młoda, jak i Marcelina Zawadzka wyglądały doskonale na ślubie. Gwiazda wybrała bordową suknię z aksamitu z dużym dekoltem, a Karolina Zawadzka miała na sobie białą suknię z koronką, białe futerko i duży ozdobny wianek. Obie siostry prezentowały się bardzo stylowo.

Na wspólnych zdjęciach nie sposób nie dostrzec podobieństwa między siostrami. Na niektórych fotografiach wyglądają niemal jak bliźniaczki. Nic dziwnego, że obie robią karierę również w modelingu...

Na niektórych zdjęciach Karolina Zawadzka wygląda niemal jak Marcelina! Tylko spójrzcie...