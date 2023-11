1 z 5

Edyta Górniak pokazała swoją siostrę! Według medialnych informacji piosenkarka już od dawna nie utrzymuje kontaktów z Małgorzatą Jasik. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że ich konlikt to już przeszłość. W sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Edyty Góniak z przyrodnią siostra! Jak doszło do ich spotkania? Diva zrobiła niespodziankę swoim najbliższym i spędziła z nimi święta Bożego Narodzenia. Jak udało się nam dowiedzieć Edyta Górniak przyleciała z LA specjalnie dla swojej mamy, żeby pierwszy raz od 16 lat spędzić z nią wigilię.

Zobaczcie wzruszające zdjęcie Edyty Góniak z mamą i siostra!

