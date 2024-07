Edyta Górniak pogodziła się z mamą!

Podczas ostatniego pobytu w Opolu, Edyta Górniak spotkała się i pogodziła ze swoją mamą Grażyną Jasik. Wkrótce mama ma ją odwiedzić w Warszawie i spotkać się z wnukiem Allanem. (Zobacz: Edyta Górniak pogodziła się z mamą!)

Krewni piosenkarki są bardzo zadowoleni z takiego obrotu spraw i liczą na to, że teraz Edyta zacznie bywać na rodzinnych uroczystościach. Czy w takim razie pogodzi się też z młodszą siostrą Małgorzatą? Jak donosi “Rewia”, siostra Górniak jest w ciąży i za kilka miesięcy ma urodzić dziewczynkę.

“To będzie kolejne święto w rodzinie. Z pewnością zbliży siostry. Osiem lat ciężkiego milczenia między piosenkarką i bliskimi niekorzystnie odbiło się na relacjach z młodszą siostrą. Małgosia od kilku lat mieszka w Londynie (...) Wiele wskazuje na to, że Edyta wkrótce wybierze się do Londynu na wspólne z siostrą zakupy. Bo trzeba kompletować wyprawkę, a gwiazda bardzo lubi robić bliskim przyjemności”, czytamy w “Rewii”.



Edyta Górniak wyjedzie do Londynu?

Czy rzeczywiście Edyta Górniak ma zamiar wyciągnąć do siostry rękę na zgodę i odwiedzić ją w Londynie?

“Edyta i Małgosia nie mają ze sobą kontaktu. Edyta ma do niej żal o to, że wiele razy podburzała rodzinę przeciwko niej. Czy odwiedzi ją w Londynie? Nie ma tego w planach. Każdą wolną chwilę spędza z Allanem, który ma teraz przerwę w nauce”, mówi nam osoba z otoczenia Edyty.

Edyta nie planuje wyjazdu do Londynu, bo teraz promuje swój nowy singiel “Oczyszczenie” i przygotowuje się do trasy koncertowej, która ruszą we wrześniu.

