Siostra Anny Przybylskiej odwiedziła jej grób. Tak uczciła pamięć o aktorce 

To będzie trudne Wszystkich Świętych dla każdego z nas. W tym roku decyzją rządu cmentarze w całej Polsce zostały zamknięte od 31 października do 2 listopada. Siostra Anny Przybylskiej opublikowała wzruszające nagranie z cmentarza jeszcze przed jego oficjalnym zamknięciem. Zamieściła również bardzo refleksyjny wpis. Zobaczcie, co napisała.

Siostra Anny Przybylskiej uczciła jej pamięć z okazji Wszystkich Świętych

W tym roku minęła już 6. rocznica śmierci Anny Przybylskiej, jednak pamięć o niej nie gaśnie. Co roku podczas Wszystkich Świętych przy nagrobku aktorki płonie setki zniczy. Niestety w tym roku 1 listopada i pamięć o najbliższych będziemy musieli uczcić z dala od cmentarzy.

Z powodu ciągle powiększającej się ilości zachorowań na koronawirusa rząd zdecydował o zamknięciu nekropolii na czas Wszystkich Świętych, aby uniknąć gromadzących się tłumów przy grobach zmarłych.

Siostra Anny Przybylskiej w piątkowy wieczór, tuż przed zamknięciem cmentarzy opublikowała wzruszające nagranie, na którym widać mnóstwo płonących zniczy.

Nie wszyscy jednak będą mieć tyle szczęścia co ja by odwiedzić grób najbliższych - napisała

To zdecydowanie trudny czas dla wielu osób.

Siostra Anny Przybylskiej odwiedziła grób aktorki jeszcze przed zamknięciem cmentarzy.

Instagram

W tym roku minęło już 6 lat odkąd Anny Przybylskiej nie ma już wśród nas.

Eastnews

Anna Przybylska spoczywa na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Oksywiu. Tak wyglądał jej grób w zeszłym roku.