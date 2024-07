Wczoraj w Radiu Zet odbyła się premiera singla Edyty Górniak “Oczyszczenie”. Radość fanów była wielka, bo to pierwszy od trzech lat singiel artystki w języku polskim! Zaledwie dzień po premierze, piosenkarka “Oczyszczenie” znalazła się na pierwszym miejscu listy sprzedaży iTunes! To wielki sukces Edyty Górniak! Jak będzie go świętować?

“Piosenka “Oczyszczenie” jest dla Edyty bardzo ważna, dlatego tak bardzo cieszy się z tego sukcesu. Dziś ma zamiar świętować premierę klipu z Allanem, który właśnie skończył rok szkolny. Wkrótce znów planują wspólny wyjazd na wakacje”, zdradza nam osoba z otoczenia Edyty.

Słyszeliście już nowy singiel Edyty Górniak? Ma szansę zostać hitem lata?